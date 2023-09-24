ПАОК Оздоева одержал победу над ПАСом в чемпионате Греции

Футболисты ПАОКа на выезде обыграли ПАС в матче 5-го тура чемпионата Греции.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу чёрно-белых.

В составе победителей дубль оформил Иоаннис Константелиас (4-я, 33-я минуты), гол забил Андрия Живкович, 77. За хозяев поля забитым мячом отметился Гиоргос Памлидис (25).

Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев сыграл полный матч, однако не отличился результативными действиями.

В настоящий момент ПАОК находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в своём активе 12 очков. ПАС идёт на девятом месте с пятью очками.