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ПАОК Оздоева одержал победу над ПАСом в чемпионате Греции

Российский хавбек провел на поле всю игру.
24 сентября 2023 22:44
автор: Глеб Шевяков

Футболисты ПАОКа на выезде обыграли ПАС в матче 5-го тура чемпионата Греции.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу чёрно-белых.

В составе победителей дубль оформил Иоаннис Константелиас (4-я, 33-я минуты), гол забил Андрия Живкович, 77. За хозяев поля забитым мячом отметился Гиоргос Памлидис (25).

Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев сыграл полный матч, однако не отличился результативными действиями.

В настоящий момент ПАОК находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в своём активе 12 очков. ПАС идёт на девятом месте с пятью очками.

источник: «Советский спорт»
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