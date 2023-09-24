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Постекоглу прокомментировал ничью «Тоттенхэма» с «Арсеналом» в матче АПЛ

Команды разошлись миром - 2:2.
24 сентября 2023 22:51
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 6-го тура АПЛ.

«Я думаю, что в плане игры мы показали все, на что мы способны. «Арсенал» — это хорошая, высококлассная команда. Но я думаю, что мы проявили настоящее мужество и храбрость, продолжая играть в свой футбол», — приводит слова специалиста ВВС.

Отметим, что у «Тоттенхэма» и «Арсенала» по 14 очков на счету и команды занимают четвертое и пятое место соответственно.

Следующий матч «шпоры» проведут 30 сентября против «Ливерпуля».

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