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Журналист Алейшо заявил, что «Зениту» как можно быстрее нужно продавать Ренана

19-летний защитник не попадает в состав команды.
24 сентября 2023 22:54
автор: Денис Владимиров

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о малом количестве игрового времени, которое получает защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан.

«Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — цитирует Алейшо «Спорт день за днём».

Ренан перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года. Он подписал контракт до 2028 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист провёл в составе «Зенита» шесть игр и не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт день за днем»
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