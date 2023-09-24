Журналист Алейшо заявил, что «Зениту» как можно быстрее нужно продавать Ренана

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о малом количестве игрового времени, которое получает защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан.

«Ему нужна практика. Это не тот игрок, который должен сидеть на скамейке. Будет ли к Ренану интерес зимой? Думаю, что да. Если будет предложение, надо продавать. Именно продавать. Как можно быстрее», — цитирует Алейшо «Спорт день за днём».

Ренан перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года. Он подписал контракт до 2028 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист провёл в составе «Зенита» шесть игр и не отметился результативными действиями.