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Форвард «Ростова» Голенков уверен, что команда заслужила победу над ЦСКА

Встреча российских клубов завершилась вничью.
24 сентября 2023 23:02
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о прошедшем матче 9-го тура чемпионата России, в котором подопечные Валерия Карпина сыграли дома вничью с ЦСКА со счётом 3:3.

Ростовская команда обыгрывала соперника до 70-й минуты встречи.

«Обидно, что упустили победу, команда играла хорошо. Мы заслужили того, чтобы выиграть, во втором матче подряд не можем удержать преимущество. Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться. Сегодняшний футбол скорее вдохновляет, будет разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть», — приводит слова 24-летнего футболиста «Матч ТВ».

После девяти сыгранных матчей «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков. В следующем туре национального первенства, 29 сентября, жёлто-синие сыграют дома с «Уралом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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