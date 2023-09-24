Форвард «Ростова» Голенков уверен, что команда заслужила победу над ЦСКА

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о прошедшем матче 9-го тура чемпионата России, в котором подопечные Валерия Карпина сыграли дома вничью с ЦСКА со счётом 3:3.

Ростовская команда обыгрывала соперника до 70-й минуты встречи.

«Обидно, что упустили победу, команда играла хорошо. Мы заслужили того, чтобы выиграть, во втором матче подряд не можем удержать преимущество. Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться. Сегодняшний футбол скорее вдохновляет, будет разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть», — приводит слова 24-летнего футболиста «Матч ТВ».

После девяти сыгранных матчей «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков. В следующем туре национального первенства, 29 сентября, жёлто-синие сыграют дома с «Уралом».