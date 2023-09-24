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Ивич заявил, что «Краснодар» заслужил первое место в таблице РПЛ

Кубанский клуб не проиграл ни одного матча в сезоне.
24 сентября 2023 23:07
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче девятого тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

Встреча состоялась 24 сентября на домашней арене «быков» и завершилась со счётом 2:0. «Краснодар» набрал 21 очко и по итогам тура сохранит первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Не согласен, что соперник имел достаточно возможностей, чтобы сравнять счёт. Команда, которая сегодня с первой до последней минуты играла в футбол, это «Краснодар». Мы заслужили своё место в турнирной таблице», – приводит слова Ивича «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ «Краснодар» 30 сентября сыграет в гостях с казанским «Рубином»

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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