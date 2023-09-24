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Галактионов заявил, что стратегический план «Локомотива» на матч с «Зенитом» сработал

Железнодорожники взяли три очка в Петербурге.
24 сентября 2023 23:14
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче девятого тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

Столичный клуб добыл три очка в компенсированное время. Автором победного гола стал полузащитник Наир Тикнизян.

«Стратегический план сработал. Гордимся командой, что на поле действующего чемпиона одержали победу. «Локомотив» давно не брал здесь очки. Гордимся нашими молодыми ребятами», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 15 очков и переместился на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют с нижегородским «Пари НН». Встреча состоится на домашнем стадионе железнодорожников 30 сентября.

источник: Чемпионат.com
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