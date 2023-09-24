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Пять топ-клубов интересуются форвардом дортмундской «Боруссии» Мукоко

Руководство «шмелей» готовы рассмотреть продажу футболиста, так как не совсем довольны его игрой.
24 сентября 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, боссы чёрно-желтых готовы отпустить 18-летнего игрока в связи с тем, что не вполне довольны его выступлением в нынешнем сезоне. Сообщается, что на немца претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус», «Барселона», а также «Реал». Клуб Бундеслиги готов продать форварда за 35-40 миллионов евро.

Мукоко с 2016 года воспитывался в академии «Боруссии». В сезоне-2023/2024 за команду Эдина Терзича он провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом.

источник: Bild
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