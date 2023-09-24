ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 6-го тура чемпионата Франции

Парижане не заметили соперника.
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 6-го тура чемпионата Франции
24 сентября 2023 23:36
автор: Денис Владимиров
автор фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче на восьмой минуте забил марокканский защитник Ашраф Хакими. Через полчаса нападающий Рандаль Коло-Муани увеличил преимущество парижан.

На 47-й минуте португальский форвард Гонсалу Рамуш довёл счёт до крупного. Он же установил окончательный результат встречи на 90-й минуте.

«ПСЖ» набрал 11 очков и переместился на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с девятью баллами располагается на седьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
«Рома» упустила победу над «Торино» в выездном матче Серии А
Римский клуб пропустил гол в концовке встречи.
24.09.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Власов оценил перспективы «Зенита» защитить чемпионство РПЛ в сезоне-2023/2024
Сине-бело-голубые выигрывали трофей последние пять лет.
24.09.2023 23:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пять топ-клубов интересуются форвардом дортмундской «Боруссии» Мукоко
Руководство «шмелей» готовы рассмотреть продажу футболиста, так как не совсем довольны его игрой.
24.09.2023 23:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино считает, что «Челси» нужно изменить ситуацию: единственный способ — это упорная работа
Призвал подопечных улучшить результаты.
24.09.2023 23:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Галактионов заявил, что стратегический план «Локомотива» на матч с «Зенитом» сработал
Железнодорожники взяли три очка в Петербурге.
24.09.2023 23:14
Футбол
автор: Денис Владимиров
Ивич заявил, что «Краснодар» заслужил первое место в таблице РПЛ
Кубанский клуб не проиграл ни одного матча в сезоне.
24.09.2023 23:07
Футбол
автор: Денис Владимиров
Форвард «Ростова» Голенков уверен, что команда заслужила победу над ЦСКА
Встреча российских клубов завершилась вничью.
24.09.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.