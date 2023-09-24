«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 6-го тура чемпионата Франции

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче на восьмой минуте забил марокканский защитник Ашраф Хакими. Через полчаса нападающий Рандаль Коло-Муани увеличил преимущество парижан.

На 47-й минуте португальский форвард Гонсалу Рамуш довёл счёт до крупного. Он же установил окончательный результат встречи на 90-й минуте.

«ПСЖ» набрал 11 очков и переместился на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с девятью баллами располагается на седьмой строчке.