Дубль Мораты помог «Атлетико» обыграть «Реал» в чемпионате Испании

«Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Реала» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «матрасников».

В составе победителей дубль оформил Альваро Мората (4-я и 46-я минуты). Также один раз отличился Антуан Гризманн (18-я). «Сливочные» ответили забитым мячом в исполнении Тони Крооса (35-я).

Таким образом, команда Диего Симеоне с 10 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти находятся на третьей строчке, имея в своем активе 15 очков.

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к «Осасуне» (28 сентября), а «Реал» примет дома «Лас-Пальмас» (27 сентября).