«Рома» упустила победу над «Торино» в выездном матче Серии А

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Торино» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За столичную команду гол забил нападающий Ромелу Лукаку на 68-й минуте. Хозяева поля ответили забитым мячом форварда Дувана Сапаты на 85-й минуте.

Таким образом, «Рома» поднимается на 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав пять очков после пяти матчей. «Торино» идёт на девятой строчке с восьмью баллами в активе.

27 сентября туринцы отправятся в гости к «Лацио», а подопечные Жозе Моуринью на следующий день сыграют в гостях с «Дженоа».

Серия А.

5-й тур.

«Торино» (Турин) – «Рома» (Рим) – 1:1 (0:0)

Голы: Сапата, 85 – Лукаку, 68.