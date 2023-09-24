Гаджиев назвал хамством высказывание Артёма Дзюбы в адрес тренера «Зенита» Семака

Экс-тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сегодня, 24 сентября, московский клуб в гостях обыграл петербуржцев со счётом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о Семаке спросил: «А кто это?».

«Может ли бывший капитан сборной России позволять себе такое хамство? Нет, не может. Даже если отношения испортились. Он в любом случае не имеет права. Я не думаю, что там был дикий конфликт. Они работали вместе. Конфликты в жизни вещь неизбежная. Они есть и будут всегда. Дзюба может чего-то не понимать или не соглашаться, но эта ситуация – чересчур. Это детский сад» — приводит слова 77-летнего специалиста «Спорт день за днём».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале нынешнего года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.