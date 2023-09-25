Быстров обвинил игрока «Локомотива» Тикнизяна в провокации в матче с «Зенитом»

Экс-футболист российской сборной Владимир Быстров заявил, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провоцировал футболистов «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ.

Напомним, железнодорожники одержали победу со счётом 2:1.

«Москалёв отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две жёлтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол. Тикнизян совершенно не прав, имея жёлтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Если у тебя есть жёлтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать. Он понял, что получил вторую жёлтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

На 97-й минуте матча Тикнизян был удален с поля за второе предупреждение.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 15-ю баллами находится на шестой строчке.