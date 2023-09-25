Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в матче с «Реалом»

Аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», поделился эмоциями после победы своей команды над «Реалом» в матче 6-го тура Ла Лиги (3:1).

«Я рад, что команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен. Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на верный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах», – цитирует Симеоне издание Marca.

Напомним, «Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Реала» в матче шестого тура чемпионата Испании (3:1). В составе победителей дубль оформил Альваро Мората (4-я и 46-я минуты). Также один раз отличился Антуан Гризманн (18-я). Таким образом, команда Диего Симеоне с 10 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы Ла Лиги.