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«Нам не достаёт эффективности». Бальбуэна — о матче «Динамо» со «Спартаком»

Бело-голубые уступили впервые за последние пять матчей.
25 сентября 2023 08:35
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна назвал причину поражения команды в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком».

Игра завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Мaтч был действительно нeпростым, эмоциональным. У нaс были моменты, которые можно было преобрaзовать в голы, но в итоге поражeние. Очевидно, что покa нам не достаёт эффективнoсти», – приводит «Метарейтинг» слова Бальбуэны.

После девяти туров «Динамо» занимает пятое место с 15 очками. В следующем туре 1 октября подопечные Марцела Лички сыграют в гостях с «Ахматом».

источник: «Метарейтинг»
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