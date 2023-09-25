Альваро Мората – о победе над «Реалом»: я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов — нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом.

Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико», — приводит слова Мората Marca.

Напомним, «Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Реала» в матче шестого тура чемпионата Испании (3:1). В составе победителей дубль оформил Альваро Мората (4-я и 46-я минуты). Также один раз отличился Антуан Гризманн (18-я). Таким образом, команда Диего Симеоне с 10 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы Ла Лиги.