Дмитрий Селюк обвинил бразильских игроков «Зенита» в поражении «Локомотиву»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на поражение «Зенита» в центральном матче 9-го тура чемпионата России РПЛ в матче с «Локомотивом» (1:2).

«Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет. У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики. «Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счет желания и самоотдачи победили.

Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», — приводит слова Селюка радио «Движение».

В составе сине-бело-голубых забитым мячом отличился нападающий Матео Кассьерра. Железнодорожники ответили голами Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна.