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«Мы доставили 852 609 пицц после вашего последнего гола». Сеть пиццерий пошутила над «Челси»

В рамках АПЛ в последний раз лондонцы забивали ещё 25 августа.
25 сентября 2023 08:44
автор: Виталий Овсянников

Вчера, 24 сентября, «Челси» на своем поле уступил «Астон Вилле» (0:1) в матче шестого тура чемпионата Англии.

Через некоторое время после окончания матча официальные соцсети британского подразделения Domino’s прокомментировали результативность «синих».

«Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз», — сказано в сообщении от сети пиццерий.

Напомним, в последний раз в матчах АПЛ «Челси» забил гол 25 августа во встрече против «Лутон Таун» (3:0). 30 августа лондонцы победили «Уимблдон» со счётом 2:1 в матче Кубка лиги. С тех пор «Челси» не забивает уже в трёх матчах подряд.

источник: «Советский спорт»
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