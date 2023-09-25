Главный тренер «ПСЖ» объяснил замену Килиана Мбаппе в первом тайме матча с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил повреждение нападающего Килиана Мбаппе, которое он получил в первом тайме матча 6-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (4:0).

«Это не очень серьезная проблема, но была боль, из-за которой было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Мбаппе пришлось заменить на 32-й минуте первого тайма. Вместо него вышел играть португальский форвард Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Марселем» со счетом 4:0. Это позволило им выйти на третье место турнирной таблицы с 11 очками. В активе «Марселя» девять баллов и седьмая позиция.