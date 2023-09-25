Украинский футболист Алиев сравнил зарплаты в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо»

Украинский форвард Александр Алиев заявил, что получал одинаковые деньги в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо».

«Везде получал одинаковую зарплату. В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата. Я получал 100 тысяч евро. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия 45 тысяч долларов» — заявил Алиев на ютуб-канале Ксении Больбот.

Напомним, украинский защитник играл за «Локомотив» с 2010 по 2011 год, после чего вернулся в состав киевского «Динамо», где провёл три сезона. Сезон-2014/15 Алиев отыграл за «Анжи». В 2021 году он завершил карьеру.