Федотов рассказал, о чем общался с Карасевым после матча с «Ростовом»

Российский специалист Владимир Федотов, возглавляющий ЦСКА, рассказал об общении с главным арбитром Сергеем Карасёвым после матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

«С арбитром говорили по некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ — почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и всё стало понятно», — цитирует Федотова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, матч 9-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА завершился вничью – 3:3.

За подопечных Валерия Карпина дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я минуты), гол на счету Алексея Миронова (7). В составе московской команды забитыми мячами отметились Келлвен (26), Фёдор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70).

Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти сыгранных матчей. ЦСКА идёт на девятой позиции с 13 баллами.