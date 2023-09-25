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Экс-президент «Локомотива» – о матче с «Зенитом»: Изидор провалил всю игру

В летнее трансферное окно француз перебрался в стан сине-бело-голубых.
25 сентября 2023 09:37
автор: Александр Бойченко

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор не справился с давлением в центральном матче 9-го тура чемпионата России.

«Изидор провалил всю игру, вообще не был заметен. То ли он перегорел… Но у него провальные матчи были и за «Локомотив». Думаю, он просто очень сильно хотел отличиться, наказать «Локомотив», поэтому, наверное, повторюсь, перегорел. И ничего не получилось», – приводит слова Наумова РБ-Спорт.

Добавим, Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года по сентябрь 2023-го. В футболке «железнодорожников» 23-летний форвард провел 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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