Экс-президент «Локомотива» – о матче с «Зенитом»: Изидор провалил всю игру

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор не справился с давлением в центральном матче 9-го тура чемпионата России.

«Изидор провалил всю игру, вообще не был заметен. То ли он перегорел… Но у него провальные матчи были и за «Локомотив». Думаю, он просто очень сильно хотел отличиться, наказать «Локомотив», поэтому, наверное, повторюсь, перегорел. И ничего не получилось», – приводит слова Наумова РБ-Спорт.

Добавим, Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года по сентябрь 2023-го. В футболке «железнодорожников» 23-летний форвард провел 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.