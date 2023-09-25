Спортдир «Локомотива» Ульянов заявил, что летом у клуба не было денег на трансферы

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал подробности о финансовом положении клуба.

«Правда ли, что на летнее окно денег было ноль? Да. Будет ли то же самое зимой? Нет. Это будет новый календарный год. Новый бюджет. Почему на это лето было ноль в бюджете на трансферы? Очень дефицитный бюджет. На это окно денег было недостаточно, чтобы привлечь суперквалифицированных игроков», — цитирует Дмитрия Ульянова издание «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно «железнодорожники» продали форварда Яна Кухту за 2,5 млн евро, отдали в аренду Вильсона Изидора за 1,35 млн евро, а также заработали 500 тыс. евро на трансфере Сергея Бабкина.

«Локомотив» купил всего двух футболистов. За 1 млн евро был приобретен Владислав Сарвели, а также за 100 тыс. евро был взят в аренду Тимур Сулейманов. Таким образом, клуб заработал 3,5 млн евро на трансферах.