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Деменко назвал главную причину нестабильной игры ЦСКА в текущем сезоне

Накануне армейцы с трудом вырвали ничью в матче с «Ростовом» (3:3).
25 сентября 2023 09:43
автор: Александр Бойченко

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:3).

«С одной стороны «Ростов» сейчас не демонстрирует такого футбола. Но, с другой, у Валерия Георгиевича Карпина команда крепкая, которая может любому сопернику преподнести сюрприз. ЦСКА очень тяжело дался кубковый матч, и по игре у армейцев есть проблемы. Футбол ЦСКА при Федотове показывают интересный, но специалист пока сталкивается с кадровыми проблемами», – приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, после девяти туров ЦСКА идет на девятом месте турнирной таблицы с 13 очками. Армейцы не могут выиграть в чемпионате России уже пять матчей подряд.

В следующей игре подопечные Владимира Федотова примут «Балтику» 30 сентября. Игра начнется в 19:00 мск.

источник: «Газета.Ru»
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