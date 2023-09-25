Деменко назвал главную причину нестабильной игры ЦСКА в текущем сезоне

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА (3:3).

«С одной стороны «Ростов» сейчас не демонстрирует такого футбола. Но, с другой, у Валерия Георгиевича Карпина команда крепкая, которая может любому сопернику преподнести сюрприз. ЦСКА очень тяжело дался кубковый матч, и по игре у армейцев есть проблемы. Футбол ЦСКА при Федотове показывают интересный, но специалист пока сталкивается с кадровыми проблемами», – приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, после девяти туров ЦСКА идет на девятом месте турнирной таблицы с 13 очками. Армейцы не могут выиграть в чемпионате России уже пять матчей подряд.

В следующей игре подопечные Владимира Федотова примут «Балтику» 30 сентября. Игра начнется в 19:00 мск.