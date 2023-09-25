«Дайте мне время». Почеттино – о последних результатах «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, занимающий пост наставника лондонского «Челси», прокомментировал последние результаты своей команды.

«Дайте мне время, потому что я не видел владельцев после игры. Конечно, они разочарованы, но в то же время они должны поддержать план», — цитирует Почеттино издание FourFourTwo.

Напомним, «Челси» не выигрывает на протяжении трёх матчей АПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 5 очками. В 6-м туре чемпионата Англии «синие» уступил «Астон Вилле» со счётом 0:1. В следующей игре «Челси» сыграет против «Фулхэма». Игра состоится 2 октября в 22:00 (мск).