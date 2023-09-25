Клишина рассказала, что Майами переживает футбольный бум из-за приезда Месси

Двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина рассказала об ажиотаже в США вокруг приезда аргентинского форварда Лионеля Месси.

Напомним, что футболист перешёл в «Интер Майами» летом текущего года.

«Это былa очень большая новость. На самом дeле в Майами и до прихода Месси былo огромное количество футбольных секций, а сейчас их стало ещё больше. Это на самом деле бум» — приводит «Чемпионат» слова Клишиной.

Отметим, что в чемпионате MLS Месси провёл 4 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.