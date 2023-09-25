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Игорь Акинфеев: по справедливости, «Ростов» должен был повести со счётом 3:0 или 4:0

Капитан ЦСКА – о последнем матче своей команды.
25 сентября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что «Ростов» в матче 9-го тура РПЛ с красно-синими мог повести с разгромным счётом после того, как забил два быстрых гола.

Напомним, встреча закончилась со счётом 3:3.

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» еще были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости. Но, футбол тем и хорош, что может переворачиваться как‑то. Если команда дает слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остается», — заявил Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

За подопечных Валерия Карпина дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я минуты), гол на счету Алексея Миронова (7). В составе московской команды забитыми мячами отметились Келлвен (26), Фёдор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70).

Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти сыгранных матчей. ЦСКА идёт на девятой позиции с 13 баллами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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