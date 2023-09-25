Спортивный директор «Локомотива» заявил, что клуб не рассматривал кандидатуру Черчесова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера «железнодорожников» Станислава Черчесова.

– Нет. Точно нет. У нас долгая цепочка – спортивный директор, совет директоров – должно многое срастись, чтобы мы кого-то рассматривали. Должны быть глобальные потрясения, чтобы это делать, – приводит слова Ульянова РБ-Спорт.

Напомним, прошлой командой Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он работал с декабря 2021-го по июль 2023 года.

Под руководством российского специалиста «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии (сезоны-2021/22, 2022/23) и один раз обладателем национального Кубка (2021/22).