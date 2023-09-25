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Изидор прокомментировал поражение от «Локомотива» в принципиальном матче

Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.
25 сентября 2023 10:47
автор: Александр Бойченко

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию. «Локомотив» играл хорошо.

Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — сказал Изидор ТАСС.

Добавим, Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года по сентябрь 2023-го. В футболке «железнодорожников» 23-летний форвард провел 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

После девяти туров «Зенит» идет на третьем месте турнирной таблицы с 17 очками. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях с «Оренбургом» 30 сентября.

источник: ТАСС
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