Изидор прокомментировал поражение от «Локомотива» в принципиальном матче

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).

«Я расстроен, потому что мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но я надеюсь, что со следующей игры мы начнем победную серию. «Локомотив» играл хорошо.

Они хорошо подготовились к игре. Теперь нам нужно готовиться к следующему матчу», — сказал Изидор ТАСС.

Добавим, Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года по сентябрь 2023-го. В футболке «железнодорожников» 23-летний форвард провел 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

После девяти туров «Зенит» идет на третьем месте турнирной таблицы с 17 очками. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях с «Оренбургом» 30 сентября.