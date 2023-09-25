В Витязево стартовал финальный турнир фестиваля «Загрузи себя футболом!»

24 сентября в Витязево (Краснодарский край) стартовал финальный турнир XII Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!». В нем принимают участие 57 команд мальчиков 2013 г.р.

Также впервые в истории фестиваля выступают команды девочек – 7 коллективов футболисток 2012 года рождения. Команды стали лучшими на отборочных соревнованиях, проходивших с февраля по август во всех федеральных округах России: от Южно-Сахалинска до Калининграда – всего 61 турнир.

Среди участников финальных соревнований – известные футбольные академии страны: «Акрон-Академия Коноплева», «Краснодар», «Новосибирск», «Текстильщик», «Уралан», «Чертаново».

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова

Матчи принимают два стадиона: «Понтос» и «Уренгоец». С 24 по 29 сентября команды играют за призовые места и именные кубки звезд мирового футбола. Лучшие коллективы с двух стадионов пройдут в Суперфинал фестиваля, который состоится 30 сентября.