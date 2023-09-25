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«Аякс» уволил спортивного директора, желавшего купить Сперцяна

Мислинтат работал в амстердамском клубе с мая 2023 года.
25 сентября 2023 10:55
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 сентября, официальный сайт амстердамского «Аякса» объявил о прекращении сотрудничества со Свеном Мислинтатом, занимавшим должность директора по футбольным вопросам.

Летом 2023 года он хотел пригласить в нидерландский клуб полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Руководство приняло такое решение по причине отсутствия широкой поддержки внутри клуба из-за неудовлетворительных результатов «Аякса».

«Различные попытки восстановить более широкую поддержку не привели к желаемому результату, и это приводит к волнениям внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за разочаровывающей игры. Свен был очень предан «Аяксу» в последние месяцы, за что мы ему благодарны», — цитирует слова временного директора Яна ван Халста официальный сайт «Аякса».

Мислинтат работал в амстердамском клубе с мая 2023 года. С тех пор «Аякс» провёл четыре матча в рамках Эредивизи, в которых набрал только пять очков. На текущий момент амстердамцы занимают только 14-е место в чемпионате Нидерландов.

источник: ФК «Аякс»
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