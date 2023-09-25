«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения от «Локомотива» в РПЛ

«Зенита» провел собрание за закрытыми дверьми после поражения от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Как сообщает «Спорт день за днём», о проведении собрания рассказал травмированный хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

Напомним, что в составе «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Автором гола «Зенита» стал Матео Кассьерра.

Клуб из Санкт-Петербурга с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ