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«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения от «Локомотива» в РПЛ

Клуб проигрывает в Санкт-Петербург второй матч за чемпионат.
«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения от «Локомотива» в РПЛ
25 сентября 2023 11:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенита» провел собрание за закрытыми дверьми после поражения от «Локомотива» в матче 9-го тура чемпионата России.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Как сообщает «Спорт день за днём», о проведении собрания рассказал травмированный хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

Напомним, что в составе «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Автором гола «Зенита» стал Матео Кассьерра.

Клуб из Санкт-Петербурга с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ

источник: «Спорт день за днем»
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