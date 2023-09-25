Луис Чавес признался, что ему легко работать с Марцелой Личкой: он говорит по-испански

Полузащитник сборной Мексики и московского «Динамо» Луис Чавес признался, что ему легко взаимодействовать с главным тренером бело-голубых Марцелой Личкой.

«Посвящаю себя исключительно тренировкам. Бывает иногда непросто, поскольку на адаптацию всего этого требуется немного времени. Я надеюсь, что в будущем буду выглядеть как можно лучше. Работа с Личкой? Он говорит по-испански — это облегчает коммуникацию. Стараюсь изучить то, что он демонстрирует нам на поле. С ним комфортно», — сказал Чавес Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чавес принял участие в трех матчах, но пока не успел отличиться результативными действиями.

27-летний опорный полузащитник подписал контракт с «Динамо» до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 8 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.