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КДК РФС рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче чемпионата России с «Зенитом»

Центральная встреча тура завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».
25 сентября 2023 11:46
автор: Александр Бойченко

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц рассказал, какие инциденты 9-го тура чемпионата России РПЛ будут вынесены на повестку заседания.

«По итогам матча «Зенит» – «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы, а также старшего тренера «Локомотива» Олега Левина.

По матчу «Спартак» – «Динамо»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время игры с ЦСКА», – сказал Григорьянц «СЭ».

Напомним, центральный матч 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой гостей со счетом 2:1. На гол Матео Кассьерры «железнодорожники» ответили точными выстрелами Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна.

источник: «Спорт-Экспресс»
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