Гендиректор «Интера» выразил разочарование в Лукаку

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что руководство команды разочаровано в бельгийском нападающем Ромелу Лукаку.

Отметим, что футболист выступает на правах аренды за «Рому». Лукаку принадлежит «Челси».

«Мы не будем подписывать свободного агента, который заменит Арнаутовича после его травмы. Скоро мы встретимся с Димарко, чтобы продлить его контракт. Мы разочарованы Лукаку, но мы двигаемся дальше», — цитирует Маротту Radio Anch'io Lo Sport.

«Интер» купил Лукаку летом 2019 год, а летом 2021 года продал бельгийца в «Челси». Ромелу вернулся в миланский клуб на правах аренды и должен был перейти на полноценной основе в команду этим летом.