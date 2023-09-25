Матч России с Кенией может состояться в Анталье

Сегодня, 25 сентября, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о том, что товарищеский матч сборной России против Кении состоится в Анталье (Турция).

Игра состоится 16 октября.

Согласно данным источника, РФС уже определился с местом проведения игры. Выбор Антальи обусловлен тем фактором, что в октябре в этом городе большой поток российских туристов. Также на местных стадионах поля хорошего качества.

Ранее стало известно, что 12 октября сборная России встретится с национальной командой Камеруна. Сейчас пока нет точных договорённостей по месту проведения встречи с камерунцами, однако с высокой долей вероятности матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентябре команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).