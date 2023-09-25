ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Матч России с Кенией может состояться в Анталье

Игра запланирована на 16 октября.
25 сентября 2023 11:54
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 сентября, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о том, что товарищеский матч сборной России против Кении состоится в Анталье (Турция).

Игра состоится 16 октября.

Согласно данным источника, РФС уже определился с местом проведения игры. Выбор Антальи обусловлен тем фактором, что в октябре в этом городе большой поток российских туристов. Также на местных стадионах поля хорошего качества.

Ранее стало известно, что 12 октября сборная России встретится с национальной командой Камеруна. Сейчас пока нет точных договорённостей по месту проведения встречи с камерунцами, однако с высокой долей вероятности матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В 2023 году сборная России провела уже пять товарищеских матчей. В марте россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и победили Ирак (2:0). А в сентябре команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также не смогла победить Катар (1:1).

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Гендиректор «Интера» выразил разочарование в Лукаку
25.09.2023 11:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
КДК РФС рассмотрит поведение Артема Дзюбы в матче чемпионата России с «Зенитом»
Центральная встреча тура завершилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».
25.09.2023 11:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Луис Чавес признался, что ему легко работать с Марцелой Личкой: он говорит по-испански
Мексиканец пополнил состав бело-голубых в летнее трансферное окно.
25.09.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дюков высказался о возможной отставке Карпина с поста главного тренера сборной России
Дюков высказался о возможной отставке Карпина с поста главного тренера сборной России
Действующий контракт специалиста рассчитан до 1 августа 2024 года.
25.09.2023 11:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения от «Локомотива» в РПЛ
«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения от «Локомотива» в РПЛ
Клуб проигрывает в Санкт-Петербург второй матч за чемпионат.
25.09.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент нападающего «Сочи» Джорджевича рассказал о сроках восстановления игрока
Футболист дебютировал за клуб 1 октября 2022 года.
25.09.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Аякс» уволил спортивного директора, желавшего купить Сперцяна
Мислинтат работал в амстердамском клубе с мая 2023 года.
25.09.2023 10:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.