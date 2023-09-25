Соболев оценил идею перехода РФС из УЕФА в Азию

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил идею перехода России из УЕФА в АФК.

«Отлично отреагировал на новость о том, что сборная России в октябре сыграет с Камеруном. Камерун — хорошая, мощная команда.

Верю ли я, что сыграю на ЧМ-2026? Туда еще попасть надо. Посмотрим.

Насчёт перехода РФС в Азию я ничего не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, туда перешли много звёзд. Недавно Урунов, с которым мы пересекались в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия…Если не пускают в Европу, почему бы и нет?» — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В конце декабря прошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).