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Агент Карраскаля: Личка дает Хорхе понять, что он важен

Колумбиец перешел в стане бело-голубых в летнее окно.
25 сентября 2023 12:32
автор: Александр Бойченко

Пабло Боселли, агент колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, рассказал о процессе адаптации игрока в московском «Динамо».

«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и дает ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», – сказал Боселли РБ-Спорт.

В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, но пока не смог отметиться результативными действиями.

Минувшим летом хавбек перешел в стане бело-голубых из московского ЦСКА за 3,50 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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