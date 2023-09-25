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Нобоа не удивлён увольнению Хохлова из «Сочи»

Новым главным тренером сочинцев стал Александр Точилин.
25 сентября 2023 13:08
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 сентября, полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста наставника сочинского клуба.

Напомним, 17 сентября руководство клуба объявило об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин.

«Уход тренера — это нормальная ситуация, когда ничего не получается, хотя ты много стараешься. Если у одного тренера не получается, то его меняют. В такой момент надо находить правильный для всех выход из ситуации, чтобы снова начать выигрывать, — сказал Нобоа в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Под его руководством «Сочи» провёл 19 официальных матчей.

В первом матче РПЛ под руководством Александра Точилина сочинцы уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2. На текущий момент «Сочи» занимает 14-е место в чемпионате России с шестью очками в активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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