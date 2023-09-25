Соболев – о непопадании Джикии в основу «Спартака»: он не показывает никаких обид

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о трудном положении одноклубника Георгия Джикии, который перестал попадать в стартовый состав команды.

– В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет, – цитирует Соболева «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне РПЛ Джикия принял участие в шести играх «Спартака», проведя на поле в общей сложности 436 минут. Защитник не смог отметиться результативными действиями.