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Соболев – о непопадании Джикии в основу «Спартака»: он не показывает никаких обид

Защитник красно-белых проигрывает конкуренцию.
25 сентября 2023 13:17
автор: Александр Бойченко

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о трудном положении одноклубника Георгия Джикии, который перестал попадать в стартовый состав команды.

– В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет, – цитирует Соболева «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне РПЛ Джикия принял участие в шести играх «Спартака», проведя на поле в общей сложности 436 минут. Защитник не смог отметиться результативными действиями.

источник: «РБ-Спорт»
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