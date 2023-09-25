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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян заразился коронавирусом

Футболист покинул «Динамо» в летнее трансферное окно.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян заразился коронавирусом
25 сентября 2023 13:26
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян болеет коронавирусом.

Ранее 20-летний футболист пропустил последний матч команды против «Хетафе» в национальном чемпионате.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», - приводит ТАСС ответ пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» три матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Команда из Сан-Себастьяна располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав шесть очков по итогам пяти туров.

источник: ТАСС
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