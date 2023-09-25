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В «Балтике» отказались обсуждать вопрос увольнения Игнашевича

Калининградцы не сомневаются в том, что им удастся сохранить прописку в РПЛ.
25 сентября 2023 13:26
автор: Виталий Стопин

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Понятно, что мы проводим первый сезон в Российской Премьер‑Лиге. Сейчас мы привыкаем: изучаем турнир, соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что в итоге выправим ситуацию. Продолжим набирать очки и подниматься по турнирной таблице РПЛ.

Пока команда шла на последнем месте в таблице, задумывались ли мы об отставке Игнашевича? Мы — одна команда и все вместе идём от матча к матчу. Не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки нашего главного тренера», — заявил Волженкин в интервью «Матч ТВ».

23 сентября «Балтика» в домашнем матче 9-го тура РПЛ обыграла грозненский «Ахмат» (1:0). Калининградцы одержали вторую победу в чемпионате страны. Сейчас они с шестью очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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