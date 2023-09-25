Бонгонда: безумно рад, что забил за сборную ДР Конго. Теперь мы сыграем на Кубке Африки

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой забитый мяч за сборную Конго в матче с Суданом (2:0). Это позволило национальной команде отобраться на Кубок Африки.

«Всегда приятно играть за свою национальную команду. Забить гол за сборную – шикарное событие для меня, был безумно рад этому! ДР Конго является крупной страной. Теперь мы сможем сыграть на Кубке Африки. Посмотрим, что нам удастся достичь на этом турнире», – сказал Бонгонда «Чемпионату».

Добавим, Бонгонда дебютировал за сборную Конго 1 февраля 2022 года. С тех пор 27-летний нападающий провел семь матчей с национальной командой, в которых забил два гола.

В текущем сезоне чемпионата России Тео принял участие в девяти встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.