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Бонгонда: безумно рад, что забил за сборную ДР Конго. Теперь мы сыграем на Кубке Африки

Национальная команда переиграла Судан со счетом 2:0.
25 сентября 2023 13:26
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой забитый мяч за сборную Конго в матче с Суданом (2:0). Это позволило национальной команде отобраться на Кубок Африки.

«Всегда приятно играть за свою национальную команду. Забить гол за сборную – шикарное событие для меня, был безумно рад этому! ДР Конго является крупной страной. Теперь мы сможем сыграть на Кубке Африки. Посмотрим, что нам удастся достичь на этом турнире», – сказал Бонгонда «Чемпионату».

Добавим, Бонгонда дебютировал за сборную Конго 1 февраля 2022 года. С тех пор 27-летний нападающий провел семь матчей с национальной командой, в которых забил два гола.

В текущем сезоне чемпионата России Тео принял участие в девяти встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
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