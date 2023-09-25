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Анчелотти назвал причины поражения «Реала» в матче с «Атлетико»

«Королевский клуб» был бит в мадридском дерби.
25 сентября 2023 13:33
автор: Виталий Стопин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал первое поражение в сезоне. Накануне, 24 сентября, «сливочные» уступили «Атлетико» (1:3) в матче 6-го тура Ла Лиги.

«Мы уже поговорили с футболистами о нехватке концентрации и продолжим обсуждать эту тему дальше, потому что это крайне важный вопрос. Ранее несколько раз такое уже случалось с нами. Трижды в сезоне нам удалось сделать камбэк, а в матче с „Атлетико“ мы тоже были к этому близки, однако 1:3 — слишком большое отставание. После третьего гола матч закончился.

Хоселу не вышел в стартовом составе, потому что за счёт лишнего полузащитника мы хотели больше контролировать матч. Позиция Беллингема при атаке вовсе не поменялась, она была другой только при обороне.

Проблемой в этом матче стала мягкость в обороне, которой в предыдущих матчах у нас ещё не было. За 45 минут нам забили три мяча — столько же, сколько за все предыдущие матчи сезона. Мы играли ненадежно. Сегодня был плохой вечер, а мы плохо оборонялись. „Реал“ не смог действовать компактно, и „Атлетико“ извлек из этого пользу», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в шести матчах набрал 15 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч «Королевский клуб» проведет 27 сентября, когда на своём поле примет «Лас-Пальмас».

источник: Marca
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