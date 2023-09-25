«Динамо» не получало запроса от Александра Мостового о возможной стажировке в клубе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб не получал запросов от экс-полузащитника российской сборной Александра Мостового на стажировку в клубе.

«Я не говорил, что мы «готовы пригласить» Мостового на стажировку. Я сказал о том, что, если запрос к нам поступит, мы его рассмотрим. Такого запроса от Александра Мостового, по моей информации, не поступало», - заявил Гафин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21 августа, 55-летний экс-футболист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Свою футбольную карьеру Александр Мостовой завершил в 2005 году.