Вячеслав Колосков: в этом сезоне за чемпионство поборются 3-4 команды

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что в нынешнем сезоне чемпионата России присутствует интрига в борьбе за золотые медали.

«В этом сезоне интрига в нашем чемпионате точно есть, это уже сейчас видно. Никто не мог предположить, что «Зенит» не будет лидировать в таблице. Думаю, в этом сезоне три-четыре команды будут бороться за чемпионство. Каждый матч очень интересно смотреть сейчас», — сказал Колосков РБ-Спорт.

После девяти туров «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице с 21 очком. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» с 18 баллами. Тройку замыкает «Зенит», у которого в активе 17 очков.