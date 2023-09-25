Гендиректор «Балтики» заявил, что не видит причин даже обсуждать возможную отставку Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал возможную отставку наставника калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Понятно, что это первый для нас сезон в РПЛ. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы — одна команда и все вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки Игнашевича», — заявил Волженкин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

На текущий момент, «Балтика» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками в активе. В 9-м туре РПЛ калининградцы одержали домашнюю победу над «Ахматом» со счётом 1:0.