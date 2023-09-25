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Гендиректор «Балтики» заявил, что не видит причин даже обсуждать возможную отставку Игнашевича

Калининградцы идут на 13-м месте с семью очками в активе.
25 сентября 2023 14:34
автор: Виталий Овсянников

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал возможную отставку наставника калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Понятно, что это первый для нас сезон в РПЛ. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы — одна команда и все вместе идем от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки Игнашевича», — заявил Волженкин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

На текущий момент, «Балтика» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками в активе. В 9-м туре РПЛ калининградцы одержали домашнюю победу над «Ахматом» со счётом 1:0.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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