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«Поражения не остановят «Зенит». Петржела уверен, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом

Команда провела собрание после последней игры.
25 сентября 2023 14:45
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно игры команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. Это второе домашнее поражение »Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы все равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов. Еще очень много времени до конца сезона — турнирное положение команд много раз поменяется», — цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

«Зенит» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице турнира.

источник: «РБ-Спорт»
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