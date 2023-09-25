«Поражения не остановят «Зенит». Петржела уверен, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно игры команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. Это второе домашнее поражение »Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы все равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов. Еще очень много времени до конца сезона — турнирное положение команд много раз поменяется», — цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

«Зенит» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице турнира.