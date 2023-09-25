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Детский тренер Дзюбы осудил нападающего за поведение в конфликте с Семаком

По мнению специалиста, игрок сделал ошибку.
25 сентября 2023 14:55
автор: Степан Шереметьев

Александр Шупляков, детский тренер форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на поведение игрока в отношении главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, что после матча девятого тура чемпионата России Дзюба сделал вид, что не знаком с Семаком.

«Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо — это чистая показуха. Семак — хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал», — приводит слова специалиста Sport24.

источник: Sport24.ru
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