Встреча Кубка России между 2DROTS и ФК «Химки» пройдёт с использованием системы VAR

Сегодня, 25 сентября, в службе коммуникаций РФС сообщили о том, что матч Пути регионов Кубка России сезона-2023/24, в котором медиаклуб 2DROTS сыграет против подмосковных «Химок», состоится с использованием системы VAR.

«Кубковый матч между 2DROTS и «Химками» пройдёт с использованием системы VAR», — сообщил «Чемпионат», ссылаясь на службу коммуникаций РФС.

Напомним, матч 2DROTS с «Химками» в Кубке России состоится 28 сентября в 20:30 (мск).

В предыдущем раунде турнира медиаклуб был сильнее кировского «Динамо» (2:0).