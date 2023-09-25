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Агент Миранчука: Алексей не чувствует себя изгоем в «Аталанте»

Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Агент Миранчука: Алексей не чувствует себя изгоем в «Аталанте»
25 сентября 2023 15:28
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Агент российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал о текущем состоянии дел игрока в клубе.

Напомним, что футболист вышел на замену на 62-й минуте в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с польским «Ракувом» (2:0).

«Очень радует, что тренер рассчитывает на него, выпускает на поле. Лёша потихоньку подходит к своему оптимальному состоянию. Он был 60 дней без футбола — это очень много, чтобы набрать игровой тонус, нужно играть. В «Аталанте» очень приличная конкуренция, но при этом мистер Гасперини даёт шанс и выпускает. К нему в клубе хорошее отношение, Лёша вернулся в клуб, он не чувствует себя изгоем», — цитирует »Метарейтинг» Вадима Шпинёва.

Ранее Алексей провёл десять минут в матче чемпионата Италии, выйдя на замену в матче с «Фиорентиной» (2:3) в 4-м туре.

источник: «Метарейтинг»
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